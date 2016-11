«Chum mir singed die Songs wo mir liebed und tanzed mit ihne dur d'Nacht»: Was nach einem neuen Zungenbrecher klingt, ist der Titel von Adrian Sterns neuem Album. Dieses hat der Badener Schmuse-Barde am Donnerstagabend in Aarau vorgestellt. Im Interview mit Tele M1 spricht der Aargauer Musiker über sein neuestes Werk und erklärt den eigenwilligen Titel.