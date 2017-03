Vor dem Kunsthaus neben dem Regierungsgebäude bildeten sich an jedem Tag Warteschlangen. Zu sehen waren bei der vierten Auflage von "Blumen für die Kunst" 14 florale Interpretationen von Werken aus der eigenen Sammlung. In diesem Jahr gab es Blumenbilder unter anderem zu Werken von Cuno Amiet, Franz Gertsch und Hans Richter.

Auch die Führungen, Künstlergespräche und der Workshop für Familien waren gemäss Angaben des Kunsthauses ausgebucht. Weil alles so schön und so erfolgreich ist, will das Kunsthaus im März 2018 erneut eine blumige Ausstellung veranstalten. Vorbild ist ein ähnliches Projekt, das seit 30 Jahren am Young Fine Arts Museum in San Francisco stattfindet.