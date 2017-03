«Grenzwertige Erlebnisse sind für den Mensch Jürg – ich will mich weiter entwickeln, vorwärtskommen.» Das, ist Ammann überzeugt, erreicht er nur, wenn er sich bis ans Limit treibt. So entstehen Emotionen. Und Emotionen sind genau das, was ihn weiter bringt – sowohl positive wie negative. «Im Vergleich zu 2003 war ich von mentaler Stärke Butter, die man leicht mit dem Messer teilen kann. Jetzt bin ich zwar kein Eisblock, aber gereift – ich komme immer eine Treppenstufe weiter.»

Im Sommer wagt er sich an zwei neue Grenzerlebnisse heran: Er will den Brienzer- und Thunersee durschwimmen – die kältesten Seen der Schweiz. Im Hinterkopf schlummert aber auch eine weitere Herausforderung, die er vor knapp zwei Jahren abbrechen musste. «Die Gewässer sind temperaturmässig sehr nahe am Ärmelkanal.»