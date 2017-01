Der Unfall ereignete sich gemäss Polizeiangaben um 21 Uhr auf der leicht schneebedeckten Staffeleggstrasse im Bereich des Densbürer Ortsteils Asp. Ein mit drei Irakern besetzter roter Peugeot 207 kam auf dem steilen Strasssenabschnitt ausserorts ins Schleudern und prallte in ein entgegenkommenden VW Golf, in dem ein 37-jähriger Schweizer unterwegs war.

Für die drei irakischen Peugeot-Insassen endete der Unfall tödlich, wie die Kantonspolizei mitteilt. Ein 19-Jähriger mit Wohnsitz in Deutschland starb noch auf der Unfallstelle, ein Gleichaltriger aus dem Bezirk Aarau in der Nacht im Spital, nachdem ein Rettungshelikopter ihn dorthin geflogen hatte. Am Donnerstagnachmittag teilt die Kantonspolizei mit, dass auch der 21-Jährige Lenker des Peugeots seinen schweren Verletzungen erlegen ist. Er hatte Wohnsitz im Bezirk Bremgarten.