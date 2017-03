Die Mehrzweckhalle in Gränichen ist am Samstagabend gerappelt voll. Über 500 Gäste sind zum Jahreskonzert der Musikgesellschaft gekommen – darunter auch der komplette Gemeinderat. Alle wollen dabei sein, wenn das grosse Geheimnis gelüftet wird. 27 Jahre hatte die alte Uniform den Musikern gedient, jetzt wird im zweiten Teil des Konzerts erstmals in neuer Tracht gespielt. Es ist die sechste Uniform des im Jahr 1877 gegründeten Vereins.

Der von der Uniformenmanufaktur Büttiker designte Dreiteiler ist äusserst wertvoll. 2200 Franken kostet das Unikat. «Insgesamt lag das Budget für die neue Kleidung bei 110 000 Franken, denn es müssen ja auch ein paar Uniformen für allfällige Neumitglieder angefertigt werden», erklärt Präsidentin Silvia Hunn.