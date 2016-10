Auf Facebook gab Schmid am Mittwochabend bekannt, dass er mit Alex Smolinsky, Vizepräsident von Sharkproject International, das sich für den Artenschutz der Haie einsetzt, telefoniert und mit ihm vereinbart habe, dass er sich für das Projekt nach entsprechenden Vorschlägen von Smolinsky einsetzen werde. «Ich bin überzeugt, dass mit der Empörung über den Tod dieses Haifisches möglicherweise das Leben anderer gerettet werden kann», fügt Schmid am Telefon reuig an. (rr/pz)