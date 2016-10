Am Dienstagmittag wurde versucht in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses einzubrechen. Eine aufmerksame Nachbarin sprach das Duo an, worauf dieses flüchtete. Die Polizei fahndete mit mehreren Patrouillen, trotzdem blieben die beiden tatverdächtigen Frauen verschwunden. Die Kantonspolizei sucht Zeugen.