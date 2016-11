Die tägliche Analyse aus der Auswertung des laufenden Einbruchgeschehens weist darauf hin, dass aktuell in Wettingen ein erhöhtes Einbruchsrisiko im Wohnbereich besteht, schreibt die Kantonspolizei Aargau in ihrer Mitteilung vom Freitag. So muss damit gerechnet werden, dass Einbrecher Wohnungen oder Einfamilienhäuser heimsuchen und bei Abwesenheit der Anwohner eindringen.