Dass es energischer und kraftvoller sei als ihr erstes Werk, sagt auch Linah. Ein Album über Kämpfe, die jeder in seinem Leben führen müsse. Und sie ergänzt: «Wenn du etwas durchgemacht hast, hast du eine ganz andere Haltung, du führst ganz andere Gespräche – Kriegergespräche eben.» Deshalb auch der Name «Warrior Talk».

Singen an Jamsessions gelernt

Die Musik auf dem Album lässt sich nur schwer in ein Genre einordnen: Die Songs sind mal jazzig, rockig oder poppig. In einem Lied drückt der Kontrabass durch, in einem anderen das Cello, die Trompete oder die Gitarre – um nur einen Teil der Vielzahl an Instrumenten zu nennen.

Und immer wieder begleitet sich Linah mit dem Klavier, das zu spielen sie sich selbst beibrachte. So auch das Singen, wie sie erzählt. Ursprünglich habe sie Tänzerin werden wollen. Als sie aber Probleme mit dem Knöchel bekam, überzeugten sie Freunde, es mit dem Singen zu versuchen.

An Jamsessions mit anderen Badener Musikern wie Adrian Stern entdeckte sie ihr Gesangstalent. Und obwohl Linah unterdessen in Zürich wohnt, kommt sie immer noch regelmässig an die Sessions in die Bäderstadt, wo sie nicht nur ihre Jugend verbrachte, sondern auch zur Musik fand.

Linah Rocio: Release «Warrior Talk», Freitag, 27. Januar, 21 Uhr; Royal, Baden.