Der Unfall geschah donnerstags in den Morgenstunden. Gegen 6:40 Uhr fuhr die 45-jährige BWM-Lenkerin auf der Unterdorfstrasse in Scherz und wollte in die Kantonsstrasse Richtung Schinznach-Bad einmünden, wie die Kantonspolizei Aargau in einer Medienmitteilung schreibt.

Auf dieser Kantonsstrasse fuhr bereits ein 26-jähriger Rollerlenker. Die BMW-Lenkerin missachtete dabei den Vortritt und übersah den Rollerlenker. Dabei kam es zu einer Kollision mit dem 26-Jährigen.

Dieser musste von der Ambulanz ins Spital eingeliefert werden. Die Schwere der Verletzungen sei noch unbekannt, schreibt die Kantonspolizei weiter.

Bei dem Unfall entstand ein gechätzter Sachschaden von 10'000 Franken. Zudem stellte man eine Anzeige gegen die BWM-Lenkerin.