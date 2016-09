Bereits in diesem Sommer stand das Filmteam an gleicher Stelle im Einsatz. Was ist der Grund für den neusten Besuch? «Heute drehen wir eine Anschluss-Szene. Diese hat zwar einen Zusammenhang zur letzten hier gedrehten Episode, ist aber in einer anderen Folge zu sehen», erklärt die Produktionsleiterin.

Über die Handlung allerdings lässt sie sich kein Sterbenswörtchen entlocken. Da könne sie, sagt sie schmunzelnd, leider nicht weiterhelfen.

Filmteam zählt rund 50 Personen

Spannend sei es immer wieder, mit den unterschiedlichen Verhältnissen zurechtzukommen, nicht nur, was das Licht und Wetter betreffe, führt Judith Lichtneckert aus. Denn es gelte ebenfalls, eine umfangreiche Infrastruktur aufzubauen. Zu der gehören neben der Technik auch die Räumlichkeiten für Garderobe, Maske oder Catering. Um den stattlichen Film-Tross kümmert sich übrigens ein eigener Koch.

Der Bestatter gibt es auch als Tour: