Nach der Grossrazzia gegen die Salafisten-Organisation «Die wahre Religion» (DWR) in Deutschland stellen sich auch Schweizer Gemeinden die Frage, ob sie die Koranverteilaktion «Lies!» verbieten können. Denn die Organisatoren der Aktion stehen im Verdacht, islamistisches Gedankengut zu verbreiten und vor allem Junge zu radikalisieren.

Verschiedene Versuche, das Verteilen des Korans zu verbieten, scheiterten bisher. Mit einer Ausnahme: Im aargauischen Städtchen Brugg hat die Organisation bisher nicht Fuss fassen können. Auch Baden gilt als schwieriges Pflaster, wie der «Tages Anzeiger» gestern publik machte. Nun stellt sich die Frage, wieso es anderen Gemeinden misslang, die Koranverteilaktion aus den öffentlichen Räumen zu verbannen.

Auch Buchmesse untersagt

«Das Verteilen des Korans können wir nicht verbieten», sagt der Brugger Stadtammann Daniel Moser auf Anfrage. «Die Regionalpolizei, welche Bewilligungen für die Nutzung des öffentlichen Raums erteilt, hält sich an dieselben Gesetze, an die Verfassungsgrundlage, die in der Schweiz gilt.» Brugg sei weder aggressiv noch gezielt gegen die Organisation vorgegangen. 2012 habe diese eine Anfrage gestellt, ob sie in der Stadt den Koran verteilen dürfe.

«Die Polizei hat abgeklärt, wer hinter der Aktion steckt und wie die Koranverteiler mit Passanten umgehen.» Daraufhin habe die Polizei die Bewilligung verweigert. Von der Organisation folgte seither lediglich ein zweiter Antrag: Sie wollte das Kulturlokal Salzhaus für eine Büchermesse nutzen. Auch das lehnte die Stadt ab. Moser hat seither nichts mehr von der Aktion gehört.

Andere Städte werden aktiv

Stadtammann Moser fehlt eine Antwort darauf, wieso in Brugg das Verbot durchgesetzt werden konnte und anderswo nicht. Er sagt aber: «Wir gehen mit allen religiösen Aktionen im öffentlichen Raum kritisch um.» So durften auch die Scientologen in der Stadt keinen Stand aufbauen. Und erst neulich habe er einen Antrag einer christlichen Gruppe abgelehnt, die auf dem Schulhof Bibeln verteilen wollte. Baden handhabt solche Aktionen ebenfalls strikt. Pro Gruppierung und Jahr sind in der Stadt nur zwei Standaktionen erlaubt.