Das «prachtvolle» Schloss Rued blieb allen Gästen «stets in bester Erinnerung». So schrieb ein Gast 1946: «Eine Woche Schlossrued heisst viel, heisst ‹laisser aller›, ‹laisser faire›, heisst viel schlafen, sehr viel und gut essen, baden und sonnenbaden, wohliges geniessen und froh sein, wieder froh zu sein.»

Verbunden mit dem Dorf

Im Gästebuch Rued Band II geht es weiter mit dem Dorffest in Schlossrued, 9. bis 11. September 1966. Ein Fest, an das sich Eduard J. Preiswerk noch gut erinnern kann. Zusammen mit seinem Zwillingsbruder nahm er auf einer Kutsche am Umzug teil. Der Familie war die Verbundenheit mit dem Dorf sehr wichtig. «Das Wort Schlossherr haben wir nie verwendet», sagt Preiswerk.

An Weihnachten verteilte die Schloss-Familie jeweils allen Schulkindern ein Brötli. Eine Aktion, die bald schon zur Tradition wurde und bis zum Verkauf des Schlosses weitergeführt wurde. Auch der 1. August war ein wichtiger Tag: «Dann fuhren wir jeweils ins Spielwarengeschäft Hemmeler nach Aarau und kauften zwei Büchsen mit rotem und grünem bengalischem Pulver. Wieder auf dem Schloss füllten wir das Pulver in runde Ziegel», sagt Preiswerk, noch heute huscht ein spitzbübisches Lachen über sein Gesicht. «Am Abend zündeten wir das Pulver an. Dann erstrahlte das Schloss einmal kurz in Rot und einmal kurz in Grün, das war wunderschön.»

Als 1983 Eduard J. Preiswerks Vater starb, wollte seine Mutter das Schloss verkaufen. Viele Jahre suchte die Familie einen Käufer - und konnte es schliesslich im Jahr 1989 verkaufen. Für Eduard J. Preiswerk war dies kein einfacher Schritt, «doch irgendwann muss man sich einfach trennen können».

Ganz getrennt hat er sich aber nie vom Schloss Rued. Immer wieder fährt er vorbei, macht bei Ausfahrten von seinem Wohnort in Oberrieden ZH nach Basel einen Schlenker über Schlossrued. Und er hofft, dass die Renovationspläne zeitlich eingehalten werden, denn auch er hat bereits einen Plan: 2018 will er auf Schloss Rued seinen 75 Geburtstag feiern. An jenem Ort, der ihn schon durch sein ganzes Leben begleitet.