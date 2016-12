Im Sommer traf die Polizei das Opfer an, vom Faustschlag eines Räubers noch leicht verletzt. Eine Fahndung der Kapo nach dem Täter blieb damals ohne Erfolg.

Die Staatsanwaltschaft Muri-Bremgarten leitete eine Strafuntersuchung ein, in dessen Rahmen auch die Kantonspolizei Aargau ermittelte. «Dabei kamen bei den Ermittlern bereits früh Zweifel an der Geschichte auf», schreibt die Kantonspolizei in einer Medienmitteilung vom Donnerstag.

Die 24-Jährige hat mittlerweile gestanden, den Raub nur vorgetäuscht zu haben. Sie sei zuvor die Treppe hinuntergestürzt, daher die Schürfungen und die Prellungen – mit ihnen wollte sie «den Wahrheitsgehalt ihrer Schilderungen unterstreichen».

Die junge Frau muss sich nun wegen Irreführung der Rechtspflege verantworten.