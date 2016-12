Der Cup-Match vom 19. September 2015 zwischen dem FC Wohlen und dem FC Zürich galt als Hochrisikospiel. Entsprechend wartete die Polizei beim Bahnhof mit einem Grossaufgebot auf hunderte FCZ-Anhänger, die an jenem Samstag per Sonderzug ins Freiamt reisten. Beamte sperrten diverse Strassen ab. Ein Polizist der Repol Wohlen achtete etwa darauf, dass niemand vom Kreisel an der Villmergerstrasse in die alte Bahnhofsstrasse fuhr.

Gegen 18.10 Uhr spielte sich dort Ausserordentliches ab – in mehrfacher Hinsicht. Ein gehbehinderter Anwohner im Alter von 89 Jahren wurde am Kreisel vom Uniformierten per Handzeichen gestoppt. Nun hätte der Senior nur zirka hundert Meter weiter nach Hause, sprich in eine Tiefgarage fahren wollen. Der Beamte verwies jedoch auf die Totalsperrung und weigerte sich, den älteren Mann durchzulassen. Dieser blieb ebenfalls stur, fuhr nicht weiter und schon stauten sich die Fahrzeuge hinter ihm.