Dieter Vossen kam 2007 als Nachfolger des nach Rheinfelden gewechselten Roger Erdin als Gemeindeschreiber nach Möhlin. Zuvor arbeitete er in Wil (Mettauertal) sowie während 22 Jahren in Rohr (Aarau) als Gemeindeschreiber. Vossen ist 64 Jahre alt und wohnt mit seiner Frau Elisabeth in Rohr.