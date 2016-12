Die Onkel von Eiholzer lernten alle einen handwerklichen Beruf – bis auf einen. «Er studierte Maschinenbau und brachte an Weihnachten immer selbstkonstruierte Modellflugzeuge mit. Wenn es das Wetter zuliess, hat er sie fliegen lassen. Als ich sechs oder sieben Jahre alt war, hat er mir das Steuer zum ersten Mal in die Hand gedrückt. Das war für mich damals ein tolles Erlebnis», erinnert sich Eiholzer.

Beisetzung am 24. Dezember

Seit dem Tod seiner Mutter vor acht Jahren treffen sich Eiholzer und seine zwei Geschwister mit den Kindern und Enkelkindern, um gemeinsam Heiligabend zu verbringen. Doch dieses Jahr wird sein Bruder zum ersten Mal fehlen.

«Er ist an Lungenkrebs erkrankt und sagte zu mir: ‹Thuri, ich möchte am 24. Dezember sterben, so wie mein bester Freund.› Er hat es nicht bis dahin geschafft. Aufgrund seines unerfüllten Wunsches werden wir ihn jedoch an Heiligabend vor einem Baum am Ufer eines kleinen Weihers beisetzen», erzählt Eiholzer.

So wird das diesjährige Weihnachten für Eiholzer ein Bedächtiges sein, an dem er sich auch daran erinnern wird, wie er damals als Kind mit seinem Bruder am 25. Dezember den Modellflieger seines Onkels beobachtete, wie dieser am Himmel seine Kreise zog.