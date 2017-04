Immer, wenn das Quecksilber im Frühjahr langsam steigt, beginnen die Vorbereitungen für die Freibadesaison. So auch im Freizeitbad Vitamare in Frick, wo die Sommersaison am 1. Mai und damit vor allen anderen Freibädern im Fricktal startet. «Wir haben die Erfahrung gemacht, dass der Maibeginn, bis auf die letzten zwei Jahre, immer recht warm und schön war», sagt Betriebsleiter Paul Gürtler, der sich durch die frühe Eröffnung auch erhofft, mehr Saison-Abonnements zu verkaufen.

Doch bis es soweit ist, haben Gürtler und sein vierköpfiges Team noch einiges zu tun: Die Filteranlage muss hochgefahren und durchgespült werden, die Becken müssen geputzt, 2,1 Millionen Liter Wasser eingefüllt und auf Temperatur gebracht werden. Zuvor wurde bereits das Badewasser der vorherigen Saison innert einem Zeitraum von vier Tagen abgelassen. «Bis das Freibad für den Gast betriebsbereit ist, vergehen so mindestens 14 Arbeitstage», sagt Gürtler.

Auch im Strandbad Kuba in Rheinfelden laufen die Vorbereitungen für die Eröffnung am 13. Mai auf Hochtouren: Zu dritt brauchen wir acht bis zehn Wochen bis wir alles für die Badegäste vorbereitet haben, weil wir daneben noch die Eisbahn für den Sommer präparieren müssen», erklärt Badmeister Maik Haake.

Schrubber und Edelstahlreiniger

Im Strandbad werden derzeit die Grünanlagen und Beete auf Vordermann gebracht, die sanitären Anlagen gesäubert sowie die Technik gewartet und kontrolliert. «In der nächsten Woche lassen wir das Wasser aus den Becken. Dann beginnt für uns die Knochenarbeit», sagt Haake. So muss das Becken zunächst mit einem Hochdruckreiniger abgespritzt und anschliessend mit Edelstahlreiniger und Schrubbern gesäubert werden. Ebenso muss das Schwellwasserbecken – in diesem wird das über den Rand schwappende Wasser des Schwimmbeckens gesammelt – von Algen und Laub befreit werden.

Anschliessend werden die leeren Becken mit Wasser gefüllt: «Wir beziehen unser Badewasser über eine Stadtleitung, die einen grossen Durchmesser hat», erklärt Haake. Nichtsdestotrotz dauert es vier Tage, bis die Becken mit rund 2,5 Millionen Litern Wasser gefüllt sind.

Auf dem Gelände des Schwimmbades Bachthalen in Möhlin sind derzeit rund

20 Arbeiter damit beschäftigt, eine neue Folie in das Mehrzweckbecken zu verlegen und das Kinderplanschbecken mit Sonnensegeln, einem Strand und Luftstrudeln zu versehen: «Es sieht momentan schon ein wenig wie auf einer Baustelle aus», sagt Schwimmbad-Leiter Patrick Peter und schiebt nach: «Klar, durch die ganzen Baumassnahmen ist der Druck schon gross, bis zum Eröffnungstermin am 13. Mai fertig zu werden.»