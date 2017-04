Letztes Jahr traten in der ganzen Schweiz 202 Fälle von Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME) auf. FSME ist eine Hirnhautentzündung, die von Zecken übertragen wird. 17 der Fälle traten im Aargau auf. Und auch wenn im Fricktal in den letzten Jahren keine besondere Häufung auftrat, gilt die Region weiterhin als Risikogebiet. «Wenn es in einer Region Fälle gab, bleibt sie Risikogebiet und wir sprechen eine Impfempfehlung aus», sagt Daniel Koch, Leiter der Abteilung übertragbare Krankheiten beim Bundesamt für Gesundheit. Eine Impfung gegen FSME empfiehlt er «allen Menschen, die in der Region wohnen und ab und zu das Haus verlassen». Zecken seien nicht nur im Wald aktiv, sondern man könne auch in anderen Naherholungsgebieten oder im Garten gebissen werden.

Zecken übertragen auch Borreliose

Die Zeckensaison beginnt jeweils im März oder April. Dennoch sei es noch nicht zu spät für eine Impfung, betont Koch weiter, denn eine vollständige Impfung mit drei Injektionen biete rund zehn Jahre Schutz. Ein begrenzter Impfschutz ist nach zwei Dosen vorhanden, die im Abstand von einem Monat verabreicht werden.

«Wichtig ist dabei: Man ist gegen FSME geimpft und nicht gegen Zecken», betont Daniel Koch. Zeckenbisse seien also weiterhin möglich. «Diese muss man gut beobachten und einen Arzt aufsuchen, wenn eine Rötung auftritt», so Koch weiter. Denn in der ganzen Schweiz bestehe die Gefahr, sich durch Zeckenbisse mit Borreliose anzustecken.

Prognosen, ob 2017 ein Jahr mit vielen Zecken und Zeckenbissen werde, könne man keine machen, sagt Koch. Dies sei von zu vielen verschiedenen Faktoren abhängig. Immerhin: Nach der ungewöhnlich hohen Zahl von über 200 FSME-Fällen im vergangenen Jahr, ist dieses Jahr erst ein einziger Fall aufgetreten.