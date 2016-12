Jean-Paul Schnegg blättert weiter im Fotoalbum – und findet bei den Fotos von Weihnachten 1966 ein Bild, das ihn mit Ski neben dem geschmückten Tannenbaum zeigt. In den drei Jahren nach dem «Skikurs» in der Wohnung fand also auch noch der Kurs auf verschneiten Hängen statt. Und zwar zumindest so erfolgreich, dass Schnegg ein «Nachfolgemodell» geschenkt bekam.

Heiligabend mit der Familie

Neben den Ski-Geschenken sind Jean-Paul Schnegg die geselligen Familienfeste an Weihnachten in Erinnerung. Nicht nur Eltern und Brüder waren jeweils dabei, sondern auch Tanten, Onkel und Cousinen. Heute feiert der MBF-Geschäftsleiter Heiligabend im etwas kleineren Kreis mit seiner Frau, seinen zwei Töchtern und deren Familien.

Das grosse Familienfest findet allerdings weiterhin statt. «Diese Tradition haben wir bis heute bewahrt», so Schnegg. Aus terminlichen Gründen nicht am 24. Dezember, sondern auch mal ein, zwei Wochen vor Weihnachten. Denn Weihnachten ist bei Jean-Paul Schnegg ohnehin alljährlich früh ein Thema. Jobbedingt.

Der MBF-Weihnachtsmarkt findet bereits im November statt. Und bereits lange im Vorfeld werden in den Ateliers Weihnachtsartikel hergestellt, die dann am Markt verkauft werden. «Spätestens ab dem Markt steigt die Vorfreude bei unseren Klienten spürbar», sagt Schnegg. Unterstützt wird die Adventsstimmung in der MBF durch gemeinsames Singen oder Anlässe: «Jedes Jahr gibt die Novartis-Musik ein Konzert, und dieses Jahr haben wir ein grosses Weihnachtsessen organisiert.»