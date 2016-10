Andrea Bignasca ist eine Ein-Mann-Band – er singt, spielt Gitarre und schlägt mit dem Fuss auch die Trommel. Er schreit, er biegt seinen Körper nach hinten, er schüttelt seine schulterlange Haarpracht. Mal sucht er den Dialog mit dem Publikum, mal ist er ganz in sich gekehrt, fast vergessend, dass ihm 200 Leute zuhören. Der Tessiner tritt als Opener für den Stargast des Blues Festivals auf, für Philipp Fankhauser.

Festival-Veranstalter Philipp Weiss beschert so auch dem 28-jährigen Newcomer ein grosses Auditorium. Und dieser nutzt die Chance, überzeugt das Publikum von seinem unbändigen Willen, in der Szene gross rauszukommen. Ein Mann will nach oben – das können die Festival-Besucher spüren. Daran kann ihn auch ein gebrochener Fuss nicht hindern. Er macht die Verletzung einfach zum Inhalt eines Songs: «Trouble». Standing Ovations – nach 45 Minuten leidenschaftlichem Blues – absolut zu Recht.

Spielt, kokettiert, kommt an

Welch ein Unterschied zu Philipp Fankhauser: viele Helfer auf der Bühne, ausgiebiger Soundcheck und weisse Frotteehandtücher für alle fünf Bandmitglieder: Fankhauser (Gesang und Gitarre), Arden Hart (Keyboard), Angus Thomas (Bass), Richard Spooner (Schlagzeug) und Marco Jencarelli (Gitarre). So wird Fankhauser auch getragen vom professionellen Spiel der Routiniers, die ihn begleiten. Er kann zwischendurch auch sie ihre Soli vortragen lassen, kann sich selbst auch einmal

zurücknehmen.

Und doch: Die Bühne ist Fankhausers Element, steht er doch schon seit mehr als 30 Jahren darauf. Und mit dieser Erfahrung spielt er, kokettiert er, wohlwissend, dass er, so wie er ist, gut ankommt bei den Leuten. Statt Musik zu machen, unterhält er sich auch einfach mal mit seinen Bandmitgliedern oder mit dem Publikum – changierend zwischen Englisch und Schweizerdeutsch. Er plaudert von alten Zeiten, von Begegnungen mit Blues-Grössen wie John Lee Hooker und Jonny Copeland, von seinen Lehr- und Wanderjahren in den USA, während backstage Mops-Hund Trevor auf ihn wartet. «Auf der Bühne geht es mir gut: Da habe ich keine Selbstzweifel», hat der Mann einmal in einem Interview gesagt, der schon mit elf Jahren wusste, dass er einmal Blues-Sänger sein wird, und der das auch geschafft hat.

2017: Ideen sind da

Die beiden vorigen Acts des 23. Fricktaler Blues Festivals – am Mittwoch Pat McManus, am Donnerstag Aynsley Lister – bescherten Weiss ein volles Haus. Bei Fankhauser war es ausverkauft. Schon zum dritten Mal war der Schweizer Bluesmusiker allein beim Festival zu Besuch. Anfangs eher Insidern ein Begriff, kennt ihn die halbe Schweiz, seit er Coach in der SRF-Show «The Voice of Switzerland» war. Aufs Blues Festival 2017 angesprochen, sagt Philipp Weiss: «Ich habe schon ein paar Ideen, aber geplant ist noch nichts.»