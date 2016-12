Ein Leben ohne soziales Netz, ohne Rückhalt. Ein Leben in einem Irrgarten, der nie zu enden scheint und aus dessen Teufelskreis kein Ausbrechen möglich ist. Dieses Schicksal hat der Mumpfer Karl Alois Deiss von 1886 bis 1960 erlitten. Nun hat Gerhard Trottmann diese tragische Lebensgeschichte unter anderem aus den Tiefen des Mumpfer Archivs sowie des Archivs der Fremdenlegion in Paris geholt und im 132-seitigen Buch «Im Irrgarten des Lebens» darüber geschrieben.

«Karl Alois Deiss ist ein faszinierender Mensch, er ist mit allen Wassern gewaschen und zugleich höchstintelligent», so der Autor. Trottmann hat über ein Jahr recherchiert, um dann die Eindrücke zu Papier zu bringen.

Trottmanns Faszination

Der 75-jährige Autor hatte ursprünglich andere Pläne, als er sich im Oktober 2015 im Mumpfer Archiv umgesehen hat. Diese Pläne werden aber erst jetzt, nach Erscheinen des Buches, wieder aufgegriffen, denn: «Dieser Karl Alois Deiss hat mich so fasziniert, dass ich während der Recherchen und des Schreibens alles andere um mich herum vergessen habe.»

Trottmanns Aufmerksamkeit hat Deiss durch ein Gedicht im Mumpfer Archiv errungen. Bei genauerem Hinsehen ist dem Autor aufgefallen, dass der Mumpfer Gemeinderat sich während 44 Jahren jedes Jahr über 20 Mal mit dem Wanderarbeitslosen Deiss befassen musste. «Immer, wenn sich Deiss an den Gemeinderat gewandt hat, hat er dies in Gedichtform getan», so der Autor. Karl Alois Deiss, der Mumpfer, der nie in Mumpf sesshaft war, konnte schreiben wie ein grosser Dichter. Seine Gedichte, das Theaterstück und die zehnseitigen Briefe drehen sich allesamt um das Leben von Deiss, um die Angst vor dem Tod und darum, dem jeweiligen Leser ein schlechtes Gewissen zu machen. Er schrieb Gedichte über die Irrenanstalten, in denen er einquartiert war, über seine Krankheitsgeschichte, Gedichte an Krankenhaus-Direktoren oder jährliche Weihnachtsgedichte an den Mumpfer Gemeinderat.

«Das Leben dieses Mannes ist unfassbar, er hat sich in der gesamten Schweiz herumgetrieben. In vielen Gedichten möchte er ausbrechen aus seinem Leben, aus dem Teufelskreis. Man sieht gut, was mit einem Menschen passieren kann, wenn er kein Auffangnetz hat in schwierigen Zeiten», so Trottmann. Den Autor fasziniere es, Geschichtliches freizulegen, da es immer wieder ganz neue Sichten auf Vergangenheit und Gegenwart gäbe.

Karl Alois Deiss hat zwölf Jahre in der Fremdenlegion gedient. Zurück aus dem Dienst, wurde er von der Familie verstossen, Deiss hatte Alkohol-Probleme und war komplett orientierungslos zurück in die Schweiz gekommen. Nach seiner Rückkehr hat er sich als Kleinkrimineller Geld beschafft. Der Mumpfer kostete die Gemeinde seinerzeit viel. In seinem ganzen Leben hat Deiss 15 Jahre in verschiedenen Gefängnissen verbracht, man wollte den schweizweit gereisten Landstreicher, Vaganten, Müssiggänger, Querulanten – wie er vom Mumpfer Gemeinderat in verschiedenen Berichten genannt wurde – mit Arbeit erziehen, doch Deiss schrieb in Arbeitslagern nur Gedichte mit genauer Anleitung zu seiner Beerdigung oder brachte seine Ideen und Erfindungen wie das «kombinierte dreirädrige Ruder-, Land- und Wasser-Velo-Boot» zu Papier.

«Er war durch und durch ein Fantast», so der Autor. Trotz der scheinbaren Angst vor dem Tod hat Deiss zwei Selbstmordversuche begangen und ist mehrmals in Hungerstreik getreten. Deiss bezeichnete sich selbst als fünfsprachig und scheint trotz den Tiefpunkten seines Lebens selbstbewusst und überzeugt von sich selbst zu sein. «Mich faszinieren dieser riesige Schatten in seinem Leben auf der einen und die geistige Grösse und Klarheit auf der anderen Seite», so der Autor über Deiss.

Aufklären und Informieren

Das Wort «Wanderarbeitslose» habe Trottmann dazu bewegt, weiter zu recherchieren: «Man findet über diese Menschen so wenige Informationen, obwohl es zu dieser Zeit Tausende gegeben haben muss.» Der Autor möchte mit dem Verkauf des Buches kein Geld verdienen, es gehe ihm nur darum, über dieses Schicksal zu informieren. In Mumpf ist der Wanderarbeitslose Deiss einigen alten Leuten bekannt, sie hätten jedoch nur von ihm gehört und ihn nie zu Gesicht bekommen. Verwandte von Deiss wurden keine ausfindig gemacht. Nachdem Trottmann sich über ein Jahr mit dem Schicksal des Mumpfers befasst hat, definiert er Deiss so: Egozentriker, Sprachkünstler, Schauspieler, Philosoph, Fantast, Schlitzohr, berechnend, verkannt, gescheitert, stets Opfer – nie Täter.

Das Buch «Im Irrgarten des Lebens» ist ab nächstem Freitag für 20 Franken erhältlich.