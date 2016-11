In der Möhliner Gemeindepolitik geht es wieder einmal hoch zu und her. So hoch, dass der Gemeinderat kurzfristig zu einer Medienorientierung einlud, «um Behauptungen zu relativieren, die im Umlauf sind», wie Ammann Fredy Böni sagte.

An der Gemeindeversammlung vom 1. Dezember beantragt der Gemeinderat den Verkauf des Areals Rüttenen, dem ehemaligen Sportplatz Riburg. Rund 7,5 Millionen Franken (abzüglich rund 700 000 Franken für Renaturierungsmassnahmen) würde der Landverkauf in die Kassen spülen.

Entstehen soll eine Wohnüberbauung und eine Erholungsanlage. In der Diskussion allerdings, die in der Gemeinde abläuft, wird der Rüttenen-Landverkauf mit dem geplanten Schulhaus-Neubau auf dem Steinli-Areal und dem, wohl in einem Jahr anstehenden Verkauf der Leigrube, verknüpft.

«Keine Erpressung»

Der Gemeinderat wehrt sich nun dagegen, der Verkauf werde nur angestrebt, um einen allfälligen, 20 Millionen teuren Schulhausneubau teilweise zu refinanzieren. «Die Umzonung des Gebiets Rüttenen war unbestritten», betonte Böni, «und man zont ja nicht um, um dann nicht zu verkaufen.» Auch ohne das Schulprojekt hätte man den Verkauf jetzt traktandiert, so Böni weiter, das entspreche dem Zeithorizont, den man schon bei der Einzonung in Aussicht gestellt habe.

Dass die Einnahmen dem Gemeinderat für das geplante Schulprojekt gelegen kommen, stellte Finanz-Gemeinderat Lukas Fässler nicht in Abrede. Und zwar sei der Verkauf gleich doppelt nützlich. Einerseits könne man mit den Einnahmen einen Teil der Kosten des Steinli-Neubaus refinanzieren.

Und andererseits «steigt mit attraktivem Wohnraum die Chance, dass bessere Steuerzahler nach Möhlin ziehen». Dies sei wichtig für die Gemeinde, die seit Jahren immer eine eher tiefe Steuerkraft pro Einwohner aufweise.

Fässler wehrte sich jedoch gegen die Unterstellung, der Gemeinderat erpresse die Einwohner und sage, nur mit einem Landverkauf könne das Schulhaus gebaut werden. «Wir könnten mehr Schulden machen oder den Steuerfuss anheben», räumte er ein. Langfristig sei das aber «eher nicht realistisch», da Möhlin mit 115 Prozentpunkten bereits einen eher hohen Steuerfuss habe.

Der Idee, das Land im Baurecht abzugeben, statt es zu verkaufen, begegneten Fässler und Böni mit einer Modellrechnung. Ausgehend von einem Kaufpreis von 7,5 Millionen und einem Baurechtszins zwischen einem und anderthalb Prozent, resultierten jährliche Einnahmen von maximal 113 000 Franken. Alleine die jährlichen Abschreibungen für das neue Oberstufenschulhaus würden sich aber auf 570 000 Franken jährlich belaufen.

Wachstum von 80 Einwohnern?

Weiter wehrt sich der Gemeinderat dagegen, die Bürger hätten sich für ein Wachstum von maximal 80 Einwohnern pro Jahr ausgesprochen. «Darüber wurde nie abgestimmt», so Böni. Die Gemeinde könne auch gar nicht steuern, wer nach Möhlin ziehe.

Unbestritten ist, dass Markus Fäs im Zuge der Debatten über den neuen Bauzonen- und Kulturlandplan (2010) einen Rückweisungsantrag stellte, verbunden mit dem Wunsch, den Einwohnerzuwachs auf 80 Einwohner pro Jahr zu begrenzen. Fäs sass damals noch nicht im Gemeinderat.

Laut Böni sei es klar gewesen, dass sich der Wunsch auf Neueinzonungen beziehe. «Dass es zusätzliches Wachstum aufgrund von innerer Verdichtung und auf bereits eingezonten Flächen gibt, war klar», so der Ammann. Ganz so deutlich scheint dies allerdings nicht bei der Bevölkerung angekommen zu sein. «Wir hatten jedenfalls damals mit den 80 neuen Einwohnern das ganze Gemeindegebiet gemeint», so Fäs.