Zivilforderungen abgewiesen

Weil sich die Katzenbesitzerin, die am Prozess als Zivilklägerin auftrat, nur auf den Vorwurf der Widerhandlung gegen das Tierschutzgesetz beziehen kann, verwies das Gericht für die Durchsetzung von Zivilforderungen auf den Zivilweg. Hier forderte der Anwalt der Katzenbesitzerin einen Ersatz in Höhe von 7000 Franken für den Verlust von Wuschel sowie einen Kostenersatz in Höhe von 1760 Franken. Ob die Katzenbesitzerin ihre Forderung auf dem Zivilweg einklagen wird, weiss sie derzeit noch nicht. Zum Urteil sagt sie: «Ich bin froh, dass das Gericht entschieden hat, dass der Jäger nicht einfach so auf meinem privaten Grundstück hätte schiessen dürfen.» Dennoch kann keine Strafe Wuschel, die sie und ihre Familie über 13 Jahre begleitete, wieder zurückbringen. Deswegen sagt die Zivilklägerin: «Das Urteil ist für mich keine Genugtuung.»