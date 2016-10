Die Linke im Fricktal jubelt und feiert sich als grosse Wahlsiegerin. Zu Recht – zumindest, wenn man die Ergebnisse mit den Grossratswahlen 2012 vergleicht. Gegenüber den letzten Wahlen konnten SP und Grüne ihren Wähleranteil im Bezirk Laufenburg kumuliert um 3,7 Prozent steigern, im Bezirk Rheinfelden immerhin noch um 2,3 Prozent.

Die Parteien rechts der Mitte – also FDP, SVP und EDU – legten im oberen Fricktal in diesem Jahr um 1,1 Prozent, im unteren gar um 3,0 Prozent zu. In dieser Rechnung fehlen allerdings die Schweizer Demokraten, die 2012 in beiden Bezirken noch antraten. Sie waren mit 1,3 (Rheinfelden) und 0,7 Prozent der Stimmen nicht relevant, doch diese Stimmen fielen nun entweder weg oder dann wohl der SVP zu. Das heisst: Das effektive Plus der Rechten liegt bei 0,4 Prozent im oberen und 1,7 Prozent im unteren Fricktal.

Grosse Verliererin ist in beiden Bezirken die Mitte: Ein Minus von 3,4 Prozent müssen CVP, BDP, GLP und EVP im Bezirk Laufenburg verkraften, ein noch kräftigeres Minus von 4,2 Prozent resultiert im Bezirk Rheinfelden.