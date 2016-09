Astrid Dinkel seufzt am Telefon, verstummt kurz, kramt tief in ihren Erinnerungen. Von der «Baracke» erzählt sie dann, die ihre Mutter im Sisslerfeld geführt hat, von ihrem ersten Flug als Passagierin, vom schlimmsten Flug auch und natürlich vom legendären Kunstflieger Albert Rüesch, der einmal vom Fricktal ins Tessin flog – alles kopfüber. «Ja, das waren schöne Zeiten, damals.»

Das Damals liegt an die 60 Jahre zurück und im Damals war das Sisslerfeld keine Industriezone, sondern ein Flugplatz. Bereits in den 1930er-Jahren entdeckten einige Fricktaler die Faszination Fliegen, bauten selber ein Segelflugzeug und liessen sich per Autowinde in der Kiesgrube von Eiken und auf einer Krete bei Mettau in die Luft katapultieren.

Nach dem Zweiten Weltkrieg startet Pilot Rüesch durch und gründet mit Fliegerfreunden die Motorfluggruppe Fricktal mit dem Ziel, einen Flugplatz zu betreiben. Etwas später entsteht auch wieder eine Segelfluggruppe; die erste löste sich vor dem Krieg auf.

Bereits im Jahr nach der Gründung, 1948, kann die Gruppe im Sisslerfeld unbebautes Landwirtschaftsland erwerben. «Der Kauf des Fluggeländes und der Hangarbau im Sisslerfeld waren zwangsweise die ersten Sorgen des jungen Vereins von 80 Mitgliedern», hält der AeCS Fricktal, wie die Fluggruppe seit 1950 heisst, in seinen Annalen fest. «Der damalige Quadratmeterpreis von 70 Rappen sprengte das Budget und dämpfte die Euphorie.»

Rundflug für fünf Franken

Man steht zusammen, sammelt Geld – und leistet viele Stunden Fronarbeit. Freileitungen werden verlegt, 600 Meter Piste geebnet und die Gebäude erstellt. Die erste Sternstunde erlebt der junge Flugplatz am 1. Oktober 1950: Die Flugtag-Premiere «wird zum Grosserfolg», wie es in den Annalen heisst; an die 6000 Besucher strömten auf das Sisslerfeld und sahen unter anderem eine Fliegerstaffel aus Nancy über ihre Köpfe brausen. Eine Wurst mit Brot kostete damals 1.30 Franken, ein fünfminütiger Rundflug fünf Franken.