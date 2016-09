Die Jugendmusik Oberes Fricktal (JMOF) hat sich zum Ziel gesetzt, in allen Dörfern des Oberen Fricktals präsenter und bekannter zu sein und so ist die Idee der «Tour d’JMOF» entstanden – eine Tour durch vier Gemeinden, wo jeweils für ein Kurzkonzert Halt gemacht wird.

Am Wochenende war es nun so weit: Kaisten, Oeschgen, Frick und Effingen hiessen die Destinationen. Los ging es für die jungen Musikantinnen und Musikanten beim Eichhörnlibrunnen in Kaisten. Einige Passanten machten Halt, andere drehten bei der Durchfahrt das Fenster runter, schauten und hörten zu.

Weiter ging die «Tour d’JMOF» mit dem Postauto nach Oeschgen, wo die JMOF ebenfalls für 30 Minuten Musik präsentierte. Mit Velo, Auto, Trampi-Traktor und zu Fuss zog es die Oeschgerinnen und Oeschger aus den Häusern zur Musik der JMOF, welche sie im Sonnenschein geniessen konnten.

2017 die nächste Tour

Auch beim Kurzkonzert vor dem Coop in Frick verweilten viele Menschen. Die letzte Station der «Tour d’JMOF» war in Effingen. Und auch wenn Wolken den Himmel verzierten, kam die Effinger Bevölkerung zum Gemeindehaus, um den musikalischen Vortrag der JMOF zu geniessen.

Die erste «Tour d’JMOF» unter der musikalischen Leitung des neuen Dirigenten, Stefan Grüninger, war ein Erfolg – die nächste Tour folgt im Herbst 2017. Doch man kann die JMOF auch bereits im Dezember 2016 wieder geniessen: Am Mittwoch, 21. Dezember, um 19.30 Uhr findet in der Kirche Gipf-Oberfrick gemeinsam mit der AEW Brass Band Fricktal ein Weihnachtskonzert statt. (az)