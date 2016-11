Eine Erklärung liegt für Gerber in der veränderten Jagd-Taktik seit dem Pachtwechsel. «Wir jagen mit hohem Druck bei Vorfällen auf dem Feld, aber weniger bei den Kirrungen im Wald», so Gerber. Die gelehrigen Wildschweine hätten dies gemerkt und blieben nun vermehrt im Wald. «Derzeit sind alle zufrieden», so Gerber, «die Lage kann sich aber schnell ändern.»

Während die Fricktaler Jäger also von einer eher ruhigen Situation sprechen, kann Erwin Osterwalder in der kantonalen Gesamtsicht diesen ruhigen Eindruck nicht bestätigen: «Die von Wildschweinen verursachten Schäden an landwirtschaftlichen Kulturen bewegen sich dieses Jahr leicht über dem langjährigen Mittel», sagt er.