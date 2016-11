Er tut es wieder. Und wieder. Gerade auch jetzt. Der Fortschritt, oder besser: der digitale Wandel raubt mir einen Begleiter, der mich durch die Schweiz gelotst hat. Manchmal kam ich zwar nicht dort an, wo ich hin wollte, aber das ist ein anderes Thema.

Das Kursbuch gibt es bald nicht mehr. Die Auflage liegt bei gerade noch 25 000 Stück. In den 1980er-Jahren wurden 500 000 Exemplare gedruckt. Das sind Welten – oder besser: Dazwischen liegt die Welt der digitalen Revolution. Ich erinnere mich noch gut, wie ich das eine oder andere Mal zur Kommode rannte, wo das Kursbuch lagerte, es herausklaubte, wie wild darin blätterte und natürlich in der Hitze des Gefechts das richtige Fahrplanfeld nicht auf Anhieb fand. Und wurde ich endlich fündig, war der Zug, der Gesuchte, natürlich gerade abgefahren.

Den Zug verpasse ich auch heute noch. Jetzt sagt es mir einfach eine App. Und in einigen Jahren wird dies wohl Siri auf meine Person zugeschnitten tun. Siri, dannzumal mein alter Ego, wird sich aus dem Nichts des Seins melden und zu mir sagen: «Thomas, mein Freund, Du nimmst montags stets den 19.18 Uhr Zug nach Basel. Aktuell bist Du 724,64 Meter vom Bahnhof entfernt. Wenn Du den Zug erreichen willst, musst Du jetzt losmarschieren, denn Deine Konstitution liegt heute bei 89,25 Prozent des Sollwertes und Du benötigst damit 58 Sekunden länger.»

Ich laufe also los, denke bei mir, Siri könnte es ja auch etwas netter sagen, so à la: «Thomas, Du siehst heute wieder blendend aus.» Siri, die inzwischen auch Gedanken lesen kann, meldet sich erneut zu Wort. «Thomas, Du weisst, ich kann nicht lügen, das könnt nur ihr Menschen. Die Wahrheit ist: Du siehst heute absolut beschissen aus.»

So laufe ich, die neue Technik und insbesondere diese olle Stimme da in meinem Handy verfluchend, zum Bahnhof, laufe etwas schneller als sonst, da ich Siri beweisen will, dass ich knallfit bin, was Siri prompt mit dem Abspielen meiner Herztöne kontert. Ich komme also am Bahnhof an, etwas zu früh und, zugegeben, etwas ausser Atmen, was Siri mit «tief durchatmen, Thomas» quittiert. Ich atme durch und schon meldet sich Siri wieder: «Thomas, was ich noch sagen wollte: Der Zug hat sieben Minuten Verspätung.»

Ich will mein Kursbuch zurück.