Aufmerksame Zuschauer wurden einer Sache sofort beim Eintreten der Halle gewahr: die Deko. Zusammengesetzt aus Luftballons, Trainingsklamotten, Unterhemden, Unterhosen, Taschen, Bändern und Seilen zog sich diese wie ein roter Faden rundherum. Aber da und dort klafften noch Lücken. Die Zuschauer durften gespannt sein, ob es dem SV gelang, diese im Laufe des Abends noch zu schliessen. Dabei hatte sich ein lebendiger roter Faden längst heimlich in der Halle aufgestellt und bot eine erste Choreografie rund um das 2017er-Motto: «Gesucht: Roter Faden».

Susanne Venzin und Sabina Keller, zum zweiten Mal als Duo für die Gipf-Oberfricker Show verantwortlich, hatten es ausgesucht und umgesetzt.

Spielerischer erster Teil . . .

Eher spielerisch, romantisch und kabarettistisch bestach der erste Teil des Programms. Während die Muki-Kinder als Katzen auf leisen Pfoten turnerisch dem roten Faden hinterherjagten, verwandelten sich die von einem Akrobatik-Virus befallenen Blue-Man-Group-Turner in freche Pumuckl. Diese wiederum wurden von den Strongmen eingefangen und das, wie könnte es anders sein, mit einem roten Seil. Die TV-Männer bewiesen bei ihrer Nummer nicht nur Herz, sondern freuten sich über ein Publikum, das sie in Begeisterung versetzten und das lautstark Zugaben einforderte. Diese konnten die Herren natürlich nicht gewähren, war doch das fast dreistündige, turbulente Programm ein Wirbelwind der Talente, ein Feuerwerk der besten Laune, das streng durchgetaktet keinen Spielraum für Zusatzeinlagen bot.

Rund 200 Akteure, darunter rund die Hälfte Kinder und Jugendliche, gaben alles, rissen in rund 20 Haupt- und Zwischennummern das Publikum mit. Auch diesem war Beweglichkeit abverlangt – in der Hals- und Schulterpartie. Musste es doch angesichts mehrerer Bühnen in der Halle oft den Blick anderswohin richten oder nach oben, wo sich Atemberaubendes abspielte.

. . . ruhigerer zweiter Teil

Doch auch nach der Pause gab es viele Nummern der eher leisen Töne. Und die Turnshow des SV hätte auch Tanzshow heissen können, lautete das Motto im zweiten Programmteil doch «Hoch das Bein» und «Danceclub». Optisch und musikalisch war es ein Kurzurlaub – raus aus der winterlichen Eiszeit, mitten hinein in Sommer, Rock ’n’ Roll und 50er Jahre.

«Geprobt haben wir schon seit September», berichtete Susanne Venzin auf Nachfrage. Und dieser Fleiss hat sich wieder einmal bezahlt gemacht: Für das Publikum, das drei unvergessliche Stunden erlebte, für die Akteure, die sich freuten, dass der Funken der Begeisterung übersprang. Beim Finale tobte das Publikum ein letztes Mal. Und auf der Bühne sonnten sich die Sportler im Schlussapplaus – natürlich, ganz nach dem Motto der Show, in leuchtendem Rot.

Weitere Aufführungen

Freitag, 13., und Samstag, 14. Januar, jeweils um 20 Uhr. Platzreservationen unter www.sv-go.ch oder telefonisch von 18 bis 20 Uhr) unter 079 294 32 44.