Zwischen 2200 und 2400 Menschen pendeln mit dem Auto täglich zu ihrem Arbeitsplatz ins Sisslerfeld – nur rund 460 nutzen hierfür öffentliche Verkehrsmittel. Ausgehend von einem konstanten Wachstum prognostiziert der Planungsverband Fricktal Regio, dass bis 2022 rund 1500 neue Arbeitsplätze im Sisslerfeld entstehen.

«Die neuen Arbeitsplätze werden in dem schon ohnehin stark belasteten Strassennetz zu erheblichem Mehrverkehr führen», sagt Raumplaner Henri Leuzinger. Daher haben die Gemeinden Eiken, Kaisten, Laufenburg, Münchwilen, Sisseln und Stein eine Studie zum Mobilitätsplan Sisslerfeld in Auftrag gegeben, in der von Verkehrsspezialisten ein Werkzeugkasten mit 30 Massnahmen erarbeitet wurde. «Diese Werkzeuge sollen dafür sorgen, dass der zukünftige Mehrverkehr möglichst störungsfrei abgewickelt werden kann und der Binnenverkehr der Gemeinden nicht stärker beeinträchtigt wird», sagt Leuzinger.

Erste Vorschläge im Februar

Die Projektleitung hat hierzu die Industriebetriebe und Grundeigentümer im Sisslerfeld aufgefordert, mitzuteilen, welche Massnahmen sie für ihre Belegschaft umsetzen wollen. Erste Vorschläge werden im Februar erwartet. «Einige Massnahmen werden bereits jetzt eingeleitet, wie beispielsweise die Erhöhung der Buskapazität am Bahnhof in Stein durch den Einsatz von Gelenkbussen», sagt Leuzinger und schiebt nach: «Die Umsetzung der einzelnen Massnahmen ist an den Zuwachs der Arbeitsplätze im Sisslerfeld gekoppelt.»

Ein Beispiel: Steigt die Anzahl der Arbeitsplätze um 2000 an, ist der Schwellenwert erreicht, an dem es sinnvoll ist, eine Schnellbus-Verbindung zwischen Frick und Sisslerfeld einzurichten. Bereits bei 300 bis 800 neuen Arbeitsplätzen sind firmenübergreifende Fahrgemeinschaftsvermittlungen und Shuttle-Busse denkbar.

Eine weitere Massnahme: die Einrichtung eines grenzüberschreitenden Busangebotes von Bad Säckingen ins Sisslerfeld. «Dies hätte den Vorteil, dass Pendler aus dem badischen Raum ihr Auto in Bad Säckingen abstellen könnten und somit die Schaffhauserstrasse Richtung Sisseln entlastet werden würde», sagt Leuzinger.

Unwahrscheinlich ist hingegen eine Aufstockung der SBB-Personenkapazität auf der Strecke Basel–Stein. Aus Richtung Basel pendeln rund 1500 Beschäftigte täglich mit dem Auto ins Sisslerfeld: «Wir haben Gespräche mit den SBB geführt. Sie führten zum Ergebnis, dass es auf dieser Strecke nicht mehr möglicht ist, die Anzahl an Zügen zu den Verkehrspitzenzeiten zu erhöhen», sagt Leuzinger.

Die wohl bedeutendste Massnahme, die ab einem Zuwachs von über 2000 Arbeitsplätzen forciert werden soll, ist ein neuer Rheinübergang zwischen der A 98 bei Murg/Bad Säckingen und Sisseln. «Diese Idee wird an jedem Treffen mit dem Kanton angesprochen», sagt Judith Arpagaus, Geschäftsstellenleiterin bei Fricktal Regio. Laut Prognose des Planungsverbandes wird ein Zuwachs von 2000 Arbeitsplätzen spätestens im Jahr 2025 erreicht werden.