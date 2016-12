Den Schwan, der an Vogts Ausstiegsort schwimmt, kennt der Wasser-Liebhaber bereits. «Solche Momente sind meine Highlights. Manchmal kann ich Eisvögel beobachten, oder ein Biber nagt zwei Meter von mir entfernt an einem Baumstamm. Die Natur ist wunderbar», schwärmt Vogt, während er am ganzen Leib schlottert. «Das geht je nachdem noch eine bis drei Stunden so weiter. Mein Körper ist unterkühlt und zittert. Aber ich fühle mich gut.» Die Hände und Füsse schützt der 62-Jährige mit Neopren-Füsslingen und Handschuhen. Denn Schmerz in den schneller abkühlenden Händen und Füssen sei nicht angenehm, wenn man das Wasser geniessen wolle.

Obwohl Vogts bevorzugte Luft-Temperatur bei 30 Grad liegt und die schönste Wasser-Temperatur 15 Grad sei, kann er auch im Winter nicht ohne den Rhein. Woher diese Passion komme, kann Vogt sich nicht erklären, schmunzelnd sagt er: «Wir haben schliesslich vor der Geburt neun Monate im Wasser gelebt. Vielleicht ist meine Liebe und Abhängigkeit zum Wasser angeboren.»