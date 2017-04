Mit dem frühlingshaften Wetter sieht man sie wieder häufiger: Velofahrer, die kräftig in die Pedale treten, um schnell von A nach B zu kommen. Einige von ihnen verzichten jedoch darauf, sich abzustrampeln, und kommen trotzdem mit ihrem Velo schnell von A nach B. Der Grund: Sie sitzen auf dem Sattel eines E-Bikes, einem Velo mit elektrischem Antrieb. Doch Fahrkönnen und eine gewisse Vorsicht sind geboten, denn: Mit den schnellen E-Bikes, die durch ihre Motorleistung auf bis zu 45 Kilometer in der Stunde beschleunigen können, steigt das Unfallrisiko.

Davon weiss auch die Kantonspolizei ein Lied zu singen: In ihrer Statistik weist sie für die Jahre 2015 und 2016 insgesamt 14 Unfälle mit E-Bikes aus, die sich in den Bezirken Laufenburg und Rheinfelden zusammen ereignet haben. Unfallursache Nummer eins ist dabei die Missachtung des Vortrittrechts. Gleich fünf Mal kam es so zu Kollisionen. Werner Bertschi, Chef der Regionalpolizei Oberes Fricktal, erklärt: «Gerade an Einmündungen und Kreuzungen haben Verkehrsteilnehmer die E-Bikes nicht auf dem Radar. Sie unterschätzen die Geschwindigkeit der sich annähernden E-Bike-Fahrer, die mit bis zu 45 Kilometern in der Stunde unterwegs sein können.»

Ein anderes Fahrverhalten

Dies liegt in erster Linie daran, dass Autofahrer bei der Einschätzung der Geschwindigkeit eines E-Bikes unterbewusst diejenige eines nicht motorisierten Velos im Kopf haben. «Daher ist es wichtig, E-Bike-Fahrer im Hinblick auf das Verhalten der anderen Verkehrsteilnehmer zu sensibilisieren», sagt René Altschul, Chefinstruktor Aus- und Weiterbildung TCS Sektion Aargau. Auf der TCS-Piste in Frick leitet er einmal im Jahr ein Fahrtraining für E-Bike-Fahrer. Die Teilnehmerzahl ist dabei jedoch mit 4 bis 16 recht schwankend.

Geschwindigkeit und Bedienungsfehler liegen zusammen auf Platz zwei der Hauptursachen für E-Bike-Unfälle – je zwei – im Fricktal. Besonders für Menschen, die sich ein E-Bike, das 45 Kilometer in der Stunde läuft, neu angeschafft haben, sei der Kurs wichtig, um das Zusammenspiel zwischen sich selbst und dem E-Bike zu erlernen, denn: «Durch die höhere Geschwindigkeit und das höhere Gewicht von E-Bikes ist nicht nur der Bremsweg länger als bei klassischen Velos, auch das Fahrverhalten ist ein anderes», sagt Altschul.

Dadurch, dass gerade viele Menschen im hohen Alter auf das E-Bike umsteigen, um weiterhin mobil zu bleiben, nimmt das Unfallrisiko weiter zu: «Gerade dann lassen die Sinne und die Reaktionszeit nach, um adäquat in gefährlichen Situationen reagieren oder ausweichen zu können», sagt Bertschi.

Das Trottoir ist tabu

Sein Kollege, Hansueli Loosli, Leiter der Polizei Unteres Fricktal, betont, dass es wichtig ist, im Fall der Fälle einen Helm zu tragen: «Es besteht für E-Bikes bis zu einer Geschwindigkeit von 25 Kilometern in der Stunde zwar keine gesetzliche Pflicht. Ein Helm kann jedoch bei Kopfstürzen lebensrettend sein.»

Verboten ist es, mit dem E-Bike auf dem Trottoir zu fahren. Dass dies jedoch einige Fahrer hin und wieder tun, findet Loosli höchst bedenklich: «Die Kollisionsgefahr zwischen Fussgängern und E-Bike-Fahren ist besonders gross, wenn die E-Bike-Fahrer mit hoher Geschwindigkeit dort entlang fahren.»