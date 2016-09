Gründe dafür gibt es laut den Winzern zwei: einerseits das Schutzmittel Kaolin. Das Gesteinsmehl wird auf die reifenden Früchte gesprüht und hält die weiblichen Fliegen davon ab, ihre Eier abzulegen. Andererseits dürfte auch das Wetter gegen die Fliege wirken.

Die Insekten mögen es feucht und kühl. Die hohen Temperaturen der vergangenen Wochen haben die Vermehrung verlangsamt. «Die Frage ist jetzt, was in den kommenden Tagen passiert», sagt Philip Gallati, Rebmeister im Weingut des Instituts für biologischen Landbau (FiBL) in Frick.

Kommt die Fliege am Wochenende?

Bis Anfang kommender Woche sind die Prognosen nass und mit tagsüber knapp 20 Grad auch einiges kühler. Die Weinbauern spritzen präventiv Kaolin, gerade bei den roten – und bei der Fliege besonders beliebten – Trauben. Denn «erst nach einem Befall zu handeln, ist zu spät», wie Gallati sagt.

Es gelte ausserdem, die Früchte regelmässig zu kontrollieren, sagt Urs Gasser. Legen die weiblichen Fliegen die Eier in die Früchte, bildet sich an den Einstichstellen oft ein Tropfen. «Diese sind gut sichtbar», sagt Gasser.

Auch Gerhard Wunderlin, der in Zeiningen einen Weinbau-Betrieb führt, wird daher die Kontrollgänge in den kommenden Tagen intensivieren. Er hält sich ausserdem auf dem Laufenden, was allfälligen Fliegenbefall im nahen Baselbiet und Süddeutschland betrifft. «Wir hoffen, dass wir so durchkommen», sagt Wunderlin. Notfalls würden die Trauben einige Tage früher als geplant geerntet.