Die Sitznachbarn: Die letzten acht Jahre sass Böni «ganz rechts», wie er sagt, was allerdings eine Frage des Blickwinkels ist. Denn vom Regierungstisch aus gesehen, sass der SVP-Mann ganz links. Wie auch immer: «Ein guter Platz», schmunzelt Böni. «Da hatte ich die Medien, die gleich nebenan sassen, unter Kontrolle.» Der Aussen-Sitz brachte es zudem mit sich, dass er für viele der «Onkel Doktor» war, also um Rat gefragt wurde. «Das führte oft zu spannenden Diskussionen.» Links (oder rechts, wie man will) von ihm sassen seine SVP-Kollegen aus dem Bezirk Rheinfelden, Kathrin Hasler und Daniel Vulliamy. «Das ermöglichte einen regen Austausch über Themen der Region.»

Das Grossrats-Gspänli: Einen «besten Freund» habe er nicht gehabt, sagt Böni. Aber viele Kollegen quer durch die Parteien, mit denen er gerne und intensiv diskutiert habe. Beeindruckt hat ihn zu Beginn seiner Grossratszeit Ernst Frey aus Kaiseraugst, «ein absoluter Topshot». Böni lacht. «Heute bin ich für viele die Vaterfigur.»

Der Lieblings-Regierungsrat: Mit Alex Hürzeler verbindet Böni eine lange gemeinsame Zeit im Grossrat. «Wir haben uns stets gut verstanden und ticken auch ähnlich.»

Der Antipode im Regierungsrat: Menschlich sei er mit allen Regierungsräten gut ausgekommen, sagt Böni. Inhaltlich dagegen habe er vor allem mit Susanne Hochuli grosse Differenzen gehabt. «Da trafen zwei Denkwelten aufeinander.»

Der ungeliebteste Grossrat: Da gab es im linken Lager einige. SP-Mann Martin Christen etwa, für Böni «ein absoluter Fantast und respektlos gegenüber dem Parlament». Aber auch mit SP-Frau Katharina Kerr hatte Böni seine liebe Mühe. «Sie war nicht konsensfähig.»

Zeit für die Enkel

Das wird ihm fehlen: Die Kollegen, sagt Böni, schmunzelt. «Und die Einladungen, die nun weniger werden.» Geschätzt habe er es als Gemeindeammann auch, dass er mit den Regierungsräten am Rande der Sitzungen en passant über lokale Themen diskutieren konnte.

Darauf kann er verzichten: Nach der langen Zeit spürt Böni eine gewisse Amtsmüdigkeit. «Die Prozesse wiederholen sich eben alle paar Jahre.» Einen Teil der Zeit, die er zurückgewinnt, will er seinen beiden Enkeln widmen.

Aarau ist ... «eine schöne Stadt», die sich prächtig entwickelt habe.

Der Tipp für den Nachfolger: «Dossiers lesen, sachpolitisch argumentieren.» So könne man sich in der Fraktion einen Namen schaffen und zum Leader in einem Thema werden.

Der Abgang in Aarau: Es wird ein leiser Abgang werden. Das grosse Fest stand am Anfang seiner Grossratzeit; verlassen wird Böni den Grossrat «mit einem Handshake». Das passt zu ihm, denn Selbstinszenierung ist nicht sein Ding. «Ich habe einen Dienst am Kanton geleistet. Das braucht keine besondere Würdigung.» Er lacht. «Das Leben geht im Januar weiter.»

Das sagt der politische Gegner zu Böni: Das Polit-Heu haben Fredy Böni und Andreas Fischer (Grüne) definitiv nicht auf der gleichen Bühne. Die beiden vertreten diametral unterschiedliche Weltbilder. Fischer hat Böni als «angenehm im persönlichen Umgang, hart in der politischen Auseinandersetzung» erlebt. Böni sei ein offener Mensch, sagt Fischer. Er habe sich auch sehr für das Fricktal eingesetzt – «aus meiner Warte leider oft mit den falschen Prioritäten».