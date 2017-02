Das Inserat in der Lokalzeitung hatte es in sich: «Aus wirtschaftlichen Gründen» sehe er sich gezwungen, seine Papeterie per Ende Jahr zu schliessen, beschied Geschäftsführer Arnold Fricker den Frickern Anfang November. Damit ging eine 112-jährige Ära zu Ende. Die Betroffenheit in der Region war gross. Auch, weil mit Fricker die letzte Papeterie im oberen Fricktal von der Bildfläche verschwand. Die Frage, die seither nicht wenige umtrieb: Wo, um Himmels willen, bekomme ich nun bloss auf die Schnelle eine originelle Geburtstagskarte?

Der Himmel hilft – oder zumindest ein Rheinfelder: Hans-Peter Jäger eröffnet im April in Frick eine Filiale seiner Altstadt-Papeterie. Es ist nach Rheinfelden und Basel sein drittes Geschäft. Er beurteilt die Lage anders als Arnold Fricker. «Ich glaube fest an die Wirtschaftlichkeit», sagt der Unternehmer. Er arbeite mit weniger Personal, sei im Laden kompakter und könne Synergien mit seinen anderen Geschäften nutzen. Im Laden will er neben klassischem Büromaterial mit einem breiten Kartensortiment aufwarten. Die «Hilfe, der Geburtstag ist ja schon heute!»-Getriebenen können also schon bald aufatmen.

Geführt wird die Fricker Filiale von Carmen Dietwyler, die bereits bei der Papeterie Fricker den Laden leitete. Sie kennt die Fricker Kunden und ihre Gewohnheiten bereits; ein nicht zu unterschätzender Vorteil.

Eine Rückkehr an den alten Papeterie-Standort wird es allerdings nicht geben: Jäger hat sich mit seiner Papeterie im Gebäude von Wehrli Partner Rechtsanwälte an der Kaistenbergstrasse eingemietet. Die Fläche ist mit rund 90 Quadratmetern ähnlich gross wie jene der ehemaligen Papeterie Fricker. Dass die Papeterie nicht mehr an der Hauptstrasse liegt, erachtet Jäger nicht als Nachteil. «Die Lage ist vergleichbar und bietet einen entscheidenden Vorteil», sagt er. «Es hat Parkplätze in der blauen Zone direkt vor der Ladentüre.» Dies sei heute wichtig, denn: «Die Kunden gehen gezielt einkaufen. Sie wollen möglichst nahe beim Geschäft parkieren.» Dies sei in einer Altstadt anders, da gehöre das Flanieren oft zum Einkaufen dazu.

«Eine wirklich gute Nachricht»

In Frick hört man die Kunde vom Papeterie-Revival gerne. «Eine wirklich gute Nachricht», sagt Gemeindeammann Daniel Suter. «Es wäre schade gewesen, wenn wir dieses Segment verloren hätten.» Jeder Verkaufsladen stärke die Attraktivität als regionaler Einkaufsort.

Der Entscheid von Jäger, in Frick eine Filiale zu eröffnen, trägt zu dieser Stärkung bei. Der Schritt ist auch mutig, denn Papeterien haben es heute schwer. Pro Jahr machen schweizweit zwischen 10 und 20 Geschäfte dicht. Weil es weniger Büromaterial braucht, weil die (Geschäfts-)Kunden ins Internet abwandern, weil die Konkurrenz im nahen Ausland billiger ist.

Dem setzt Jäger «innovative Produkte» entgegen und «eine gute Beratung». Ein Vorteil gegenüber dem Internet sei auch, dass man die Produkte im Laden in die Hand nehmen könne. Jäger weiss: «Die Solidarität mit dem örtlichen Gewerbe ist für den Detailhandel zentral.» Auf Solidarität pochen viele Firmen – und bestellen ihren Bürobedarf gleichzeitig nicht selten online. «Für Geschäftskunden sind wir kleinen Papeterien oft nur Lückenbüsser, wenn kurzfristig etwas fehlt», sagte Jäger nach Bekanntwerden der Fricker-Schliessung gegenüber der az.

Jäger hat diese Lücke geschlossen, indem er ebenfalls im Online-Segment mitmischt und hier gezielt Geschäftskunden anspricht. Dies passiert unter anderem mit «preisaggressiven Monatsaktionen», wie Jäger sagt. Er macht nämlich bei «Officehit!» mit, einer Linie, die gemäss dem monatlich erscheinenden Prospekt «Büromaterial zu Tiefstpreisen» nach Hause liefert.