Christoph Brik wohnt in Frick im Dorf und geht oft zu Fuss ins A3-Center zum Einkaufen. Dabei vermisst er einen Fussgängerstreifen, um die Hauptstrasse sicher zu überqueren. Nun wirbt er auf der von der «Nordwestschweiz» neu lancierten Petitionsplattform petitio.ch um Unterstützung für sein Anliegen. Auf dem Abschnitt zwischen der Römergarage und dem A3-Center würde ein Fussgängerstreifen «die heutige Situation wirklich entschärfen», schreibt er. «Die Überquerung der Hauptstrasse wäre somit auch für Kinder, ältere Menschen und ‹Nichtsportler› gefahrlos zu bewältigen.»

Möglich, dass das Anliegen von Christoph Brik – zumindest teilweise – erfüllt wird. «Es besteht seit längerem die Idee einer Querungsstelle für Fussgänger auf der Höhe der Tamoil-Tankstelle», sagt Kai Schnetzler, Sektionsleiter Verkehrssicherheit bei der kantonalen Abteilung für Tiefbau. Derzeit treffe die Gemeinde Frick diesbezüglich Abklärungen. Allerdings: Ein Zebrastreifen ist nicht Teil des Projekts. «Vorgesehen ist eine Verkehrsinsel», so Schnetzler. Grundsätzlich wäre ein Fussgängerstreifen in der Tempo-60-Zone zwar möglich, «doch es gilt immer die Gesamtsituation zu berücksichtigen», so Schnetzler.