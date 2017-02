An vier Orten wird getratscht

Der schönste Moment ist für Schraner jener, wenn sie die Türe zum ersten Lokal aufstossen – und der Saal voll ist. «Bei wenig Publikum ist es schwieriger, Stimmung zu erzeugen.» Getoppt wird dieser Glücksmoment noch, wenn der Bank bereits im ersten Lokal gut ankommt. «Dann kann nichts mehr schiefgehen», so Schraner. Die Salm-Tratschä ziehen dann frohgemut weiter, tratschen im «Adler», im «Schiff», in der «Probstei», im «Warteck».

In diesem Jahr sind in der Laufenburger Altstadt am 3. Faisse (ab 20.30 Uhr) drei Schnitzelbänke unterwegs; neben den Salm-Tratschä bringen «Der Böögg» und «Wunderkram» so allerlei Kram, auf den man gwundrig sein darf.

Wer wird in diesem Jahr der Top-Getratschte sein? Das will Schraner noch nicht verraten. Nur so viel: «Es gibt keinen Schnitzelbank, in dem der Stadtrat nicht mindestens einmal dranglauben muss.» Das ist Tratschen-Ehrensache.