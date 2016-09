Der letzte Honig wurde im vergangenen Monat geschleudert, die Imker der Region schauen auf eine zwiegespaltene Saison zurück: Der Sommer war eine Ernüchterung für Bienenbesitzer.

Die Bienenvölker schwärmten ab und der Regen hat die Läuse, die den Honigtau produzieren, immer wieder von den Pflanzen gespült. Besser fiel die Ernte im Frühling aus.

Frühling sei Dank

«Der diesjährige Honig stammt praktisch nur aus der ersten Maihälfte», sagt Imker Thomas Senn aus Gansingen; der Blütenhonig sei im Frühjahr erstaunlich gut geflossen. Trotz der Nässe konnte der Gansinger im Frühling 400 Kilogramm Honig ernten. Im Sommer dagegen seien es nur 140 Kilogramm gewesen.

Der Regen im Sommer hat den Imkern nicht nur wegen der fehlenden Sonne aufs Gemüt geschlagen. Das viele Wasser hat die Blattläuse immer wieder von den Pflanzen gespült. Die Läuse produzieren Honigtau. Dieser wird dann von den Bienen eingesammelt und ist Bestandteil vom Waldhonig.

Die Waage lügt nicht

«Ich habe eine Waage eingerichtet, die ein Bienenvolk und dessen Honigproduktion aufzeichnet; das Gewicht hat im Sommer stetig abgenommen», berichtet Senn.

Der Eigenverbrauch des Bienenvolkes war so gross, dass es nicht für die Ertrag bringende Honigproduktion gereicht hat. Grund dafür sei auch der Standort dieses Testvolkes gewesen: Das Bienenvolk war nahe einem Weisstannenwald stationiert. In Weisstannenwäldern ohne Läuse finden die Bienen keinen Honigtau.

Lindenblütenhonig hat Senn dann den bescheidenen Honig-Ertrag des Sommers beschert. Für die Produktion von Blütenhonig sind Honigtau und somit die Läuse nicht notwendig. Die Honigernte und deren Ertrag haben also regional und je nach Standort der Bienenvölker stark variiert. Senn sagt: «In benachbarten Gemeinden haben die Imker teilweise ganz andere Erträge als wir hier in Gansingen.»

So hat der Bieneninspektor des Bezirks Laufenburg/Rheinfelden, Heinz Soder, zwar eher wenig Ertrag aus dem Sommerhonig, ist aber durchaus zufrieden: «In Zeiningen und Möhlin, wo meine Völker stationiert sind, fällt die Waldhonig-Ernte in keinem Jahr besonders gross aus.» Er fügt an, dass man es als Imker einfach so nimmt, wie es – je nach Laune der Natur – kommt.

Ruth Schafroth, Präsidentin des Aargauer Bienenzüchterverbandes in Rheinfelden, berichtet von absoluter Schwarmstimmung der Völker. «Im Mai und Juni war das Wetter wechselhaft, meine Bienen haben keinen Nektar gefunden, viele Völker schwärmten ab.» Die Imkerin konnte bei den einzelnen Völkern nur knapp 15 Kilogramm Honig ernten, das sei nur halb so viel wie in normalen Jahren.

Nachwirkende Probleme

Ruth Schafrot berichtet von anderen Imkern, die alles winterfest gemacht und erst dann einen Ansturm von Bienen, die Nektar und Honigtau gebracht haben, erlebt haben. So bringt das wechselhafte Wetter Probleme mit sich: «Die Bienen haben bei so viel Futter zur falschen Zeit keinen Platz mehr für die Brut», sagt Ruth Schafroth.

Die Imker sind also mittelmässig zufrieden mit der diesjährigen Honigernte und hoffen nächstes Jahr auf weniger Regen im Sommer. Die Bienenliebhaber sind sich aber einig: «Die Natur ist unberechenbar, dennoch schätzen wir unsere Arbeit enorm. Man nimmt es so, wie es kommt.»