Mustereinsprachen verteilt

Tatsächlich regte sich in Zeihen bereits Widerstand, als das Bohrgesuch gar noch nicht auflag. Bereits Ende Januar übergaben Petitionäre dem Gemeinderat 270 Unterschriften. Die Unterzeichner forderten darin, dass der Gemeinderat Einsprache gegen das Gesuch für die Sondierbohrung einreicht. Dies hat er diese Woche getan.

Einer der Initianten der Petition ist Valentin Gilgen, der im Weiler Eichwald wohnt. Er ist «positiv überrascht» über die Zahl der Einsprachen gegen die Sondierbohrungen in Zeihen. Erfreulich sei, dass sich das ganze Dorf wehre und nicht nur die Direktbetroffenen.

Das Petitionsteam hat sich während der Auflagefrist noch einmal kräftig ins Zeug gelegt. «Wir haben die Mustereinsprache der IG ‹Bözberg ohne Bohrturm› speziell für Zeihen angepasst», erklärt Gilgen. Die Eichwald-Version ging konkret auf Probleme des Standorts – Nähe zu bewohntem Gebiet, Mehrverkehr im Dorf, Störung von Nutz- und Wildtieren – ein, während sich die anderen Mustervorlagen eher allgemein gegen Bohrplatz und Endlager richteten. Doch damit nicht genug: Die Mustervorlage wurde nicht nur online zum Download bereitgestellt, sondern an alle 270 Unterzeichner der Petition verteilt – inklusive adressiertem Couvert und Briefmarke.

Auch die Zeiher SP-Grossrätin Colette Basler ist Mitglied in der IG und hat eine Einsprache nach Bern geschickt. «Ein Bohrturm würde der Attraktivität der Jurapark-Gemeinde Zeihen schaden», ist sie überzeugt. Das Gebiet Eichwald sei ein beliebtes Naherholungsgebiet und der geplante Bohrstandort liege sehr nahe bei bewohntem Gebiet. «Zu nahe», ist Gilgen überzeugt, nämlich knapp 200 Meter entfernt. «Der Weiler wird im Baugesuch der Landwirtschaftszone zugeordnet», sagt er. Dies sei falsch, er gehöre zur speziellen Weilerzone und sei als Wohngebiet in einer Landwirtschaftszone zu betrachten. «Deshalb müsste der Bohrplatz mindestens 300 Meter entfernt sein.» An den anderen Bohrstandorten sei dieser Mindestabstand eingehalten. Dies sei ein weiterer Grund dafür, dass der Widerstand in Zeihen grösser sei als anderswo.