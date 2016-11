Zoé hat es nicht geschafft: Der Jungstorch vom «Storchennestturm» in Rheinfelden, der Mitte August mit anderen Jungstörchen zum Überwintern nach Süden gezogen ist, kam in Marokko ums Leben. Das bestätigt Stephan Kaiser vom Natur- und Vogelschutzverein Rheinfelden.

Zoe nahm wie Camino, der Jungstorch vom «Adler» in Kaiseraugst, am Projekt «SOS Storch – Storchenzug im Wandel» teil. Um mehr über den Storchenzug zu erfahren, werden jedes Jahr Jungstörche mit einem Sender ausgerüstet. Diese «Datenlogger» zeichnen den Flug auf und übermitteln die Koordinaten zweimal pro Tag per Mobilfunk.

Bis im Oktober war Zoé eine Musterschülerin, oder vielmehr: eine Musterstörchin. Sie liess die spanischen Müllhalden, auf denen viele Störche sitzen bleiben und überwintern, links liegen und überquerte am 7. Oktober die Strasse von Gibraltar.