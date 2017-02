Andere Entwicklungen verlaufen positiver. Beispielsweise die Präventivmassnahmen gegen Einbrüche führen zu grösseren Erfolgen. Die Zahl der Einbrüche war vergangenes Jahr rückläufig. Auch hier halfen Hinweise aus der Bevölkerung. Der sogenannte Kriminaltourismus beschäftigt die Regionalpolizei aber weiter. 2016 war sie täglich auf Patrouille und wird dies auch so beibehalten. «Mit wachsender Erfahrung entwickelt man ein Bauchgefühl für potenzielle Täter und kann sie frühzeitig aus dem Verkehr ziehen», sagt Bertschi.

Die Polizei rüstet sich für Asyl-Dorf

Der Blick auf das laufende Jahr zeigt, es wird ein veränderungsreiches werden. Im Dezember steht für die Polizei der Umzug ins ehemalige Fricker Gemeindezentrum an, das derzeit saniert wird. Und ebenfalls in diesem Jahr wird die Asylunterkunft in Frick in Betrieb genommen. Diese erfordere laut Bertschi besondere Vorkehrungen, da das Zusammenleben auf engstem Raum nicht einfach sei für die Flüchtlinge.

Nicht selten führe es zu Auseinandersetzungen. Diese Erkenntnis gewinnt Bertschi aus den Erfahrungen mit der Unterkunft in Laufenburg. «Es ist wichtig, dass wir die Situation von Anfang an überblicken und Notfallpläne ausarbeiten», sagt der Polizeichef. In Frick würden Menschen untergebracht, die «unvorstellbar Schlimmes» erlebt haben und deshalb aus ihrem Land geflüchtet sind. «Leider nutzen auch einige das System für ihre krummen Machenschaften aus. Dann sind wir gefragt, um für Ruhe und Ordnung zu sorgen und jene zu schützen, die Hilfe benötigen.»

Für das Jahr 2017 hat sich die Repol zum Ziel gesetzt, die Sicherheit der Polizisten im Einsatz zu erhöhen, Kontrollen zur Fahrfähigkeit zu verschärfen und die Präsenz an den Bahnhöfen zu verstärken.