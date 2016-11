Die Kantonsstrasse K 130 soll zwischen dem Ortsausgang von Laufenburg und dem Kreisel Hardwald sicherer werden. Geplant ist, die Strasse zu verbreitern, neu zu asphaltieren und auf beiden Seiten mit einem Radstreifen zu versehen. Die Projektpläne und der Landerwerbsplan liegen vom 14. November bis zum 13. Dezember öffentlich in den Gemeindeverwaltungen Laufenburg und Kaisten auf.

Projekt auf der Überholspur

Neben dem neuen Projekt ausserorts ist seit 2007 der Ausbau der Baslerstrasse in Laufenburg innerorts geplant. Auf die geeignete Umsetzung hat man sich aber bei der Strasse innerorts noch immer nicht geeinigt. Vielleicht ist der neu geplante Ausbau ausserorts also ein Projekt auf der Überholspur, denn: «Beim neuen Projekt rechnen wir mit keinen Einsprachen, ein Radstreifen ist eine gern gesehene Sicherheitsmassnahme, vor allem auf einer 80er Strecke wie dieser», so Stefano Donatiello, Kreisingenieur beim Departement Bau, Verkehr und Umwelt.

Zudem sei der Belag, der letztmals 1992 saniert worden ist, rissig. Eine Sanierung sei also durchaus nötig, sowohl für die Sicherheit der Strassennutzer, als auch für deren Fahrkomfort. «Eine lohnenswerte Investition, denn täglich befahren über 12 000 Fahrzeuge die Strasse», so Donatiello.

Die Strasse, ist momentan 6,65 Meter breit und wird danach – inklusive den beiden Radstreifen von je 1,5 Metern Breite – neun Meter breit sein. Trotz Verbreiterung wird die Linienführung der Strasse soweit möglich dem bestehenden Fahrbahnverlauf angepasst.

Baustart 2018

Wenn keine Einsprachen eingereicht werden, starten die Bauarbeiten im Jahr 2018. Nächstes Jahr werden vorerst der Landerwerb und weitere vorbereitende Massnahmen geklärt. «Wir haben die betroffenen Grundeigentümer bereits informiert und die Rückmeldungen sind durchaus entgegenkommend», so Donatiello. Es handelt sich beim Landerwerb hauptsächlich um Waldparzellen, wobei auch gerodet werden muss. Eine Ersatzaufforstung ist aber in der Gemeinde Eiken geplant.

Dauern werden die Bauarbeiten voraussichtlich zwei Jahre, wobei in Abschnitten ausgebaut wird. So wird es zu keiner totalen Sperrung der Kantonsstrasse kommen. Mit einer Lichtsignalanlage wird der Verkehr geregelt werden, ohne dass grosse Wartezeiten entstehen. Ob diese Baustelle ausserorts mit dem Ausbau der Baslerstrasse in Laufenburg innerorts kombiniert werden kann und somit die Periode der Bauarbeiten verkürzt werden könnte, sei noch unklar. Zur Strasse innerorts laufen noch immer Abklärungen.