Der Wahlkampf ist vorbei, doch für die Tanzschule Dance Tower steht er kommende Woche erst noch bevor. Denn dann werden ihn rund 170 Tänzer zwischen 4 und 25 Jahren auf der Bühne in der Mehrzweckhalle in Gipf-Oberfrick austragen. «Wir haben vor eineinhalb Jahren angefangen uns Gedanken zu machen, was das Motto der Hip-Hop-Show sein sollte», erzählt Susann Häseli-Näf, Gründerin der Tanzschule. Schnell wurde klar, «Wahlnacht» soll es sein – passend zum kürzlich ausgetragenen US-Präsidentschafts-Wahlkampf.

Den roten Faden spinnen

«Das Motto Wahlen ist sehr vielseitig und gibt uns deshalb die Möglichkeit, verschiedene Elemente wie Konfrontation, Fairness, Humor und Spannung in die Tanzshow zu integrieren», erklärt Nicolas Häseli, der zusammen mit seinen Brüdern Luca und Jonas die Geschichte geschrieben hat. Im Mittelpunkt stehen dabei die Kandidaten Hip und Hop, die seit ihrer Kindheit Rivalen sind, einen unerbittlichen Wahlkampf führen und sich schliesslich in einem TV-Duell gegenüberstehen.

«Ein Kandidat verspricht den Wählern beispielsweise mehr Ferien. Das Thema Ferien wird dann durch die Anordnung passender Songs, die Ferienatmosphäre versprühen, und einer entsprechenden Choreografie tänzerisch interpretiert», erklärt Nicolas Häseli.

Insgesamt tanzen während der Show zwölf verschiedenen Klassen der Tanzschule sowie eine Ballettklasse, die alle ein eigenes Thema interpretieren. «Die grösste Herausforderung war einerseits, einen roten Faden durch die Geschichte zu spinnen, der die einzelnen Themen miteinander verbindet, und andererseits, eine passende Choreografie für die Themen auszuarbeiten», sagt Nicolas Häseli.

Auftritt ist der Extra-Kick

Seit rund einem Jahr üben die einzelnen Klassen bereits für die Show. Mittlerweile sind die Bewegungen zur Musik in Fleisch und Blut der Tänzer übergegangen: «Was die Tänzer bis dato geleistet haben, ist eine Höchstleistung. Unzählige Trainingsstunden waren bis hierhin nötig», sagt Nicolas Häseli und schiebt nach, dass der Auftritt vor Publikum der Extra-Kick ist, den es braucht, um über sich hinauszuwachsen, alles aus sich herauszuholen.