Ein Monster dringt plötzlich in die Hasenidylle von zwei Angsthasen ein und die beiden sind sich später vor lauter Schreck nicht einig, wie das Monster ausgesehen hat. Die Lösung: Sie nehmen ihren Mut zusammen und machen sich auf die Suche nach dem Monster.

Aus dieser Ausgangslage hat die Compagnie Ach&Krach ein 45-minütiges Bewegungstheaterstück entwickelt. Es richtet sich an Kinder ab vier Jahren, «aber auch Erwachsene können etwas daraus mitnehmen», sagt Céline Oehen. Die 35-jährige Magdenerin ist ein Teil des Duos – und freut sich, das Erstlingsstück der Compagnie in ihrer Heimat, im Fricktal, auf die Bühne zu bringen. «Hier ist meine Familie zu Hause und hier habe ich viele Freunde», so Oehen. Im Publikum in Laufenburg und in Möhlin dürften also einige bekannte Gesichter zu finden sein.

Premiere mitten in der Saison

Sie kommen in den Genuss einer Premiere mitten in der Spielzeit. Denn: Stammpartnerin Sabin Huber macht eine Babypause, Lilian Künzler übernimmt bei den kommenden Gastspielen ihren Part. Deshalb ist die Probephase derzeit wieder intensiver. «Wir hatten einen guten Start», so Oehen, «und es ist eine spannende Zeit. Lilian Künzler hat einen frischen Blick von aussen und bringt neue Facetten und ihre eigene Spielart ein.»

Neue Facetten, neue Spielarten: Das passt auch auf Céline Oehen. Sie versucht, sich stets mit Kursen und Weiterbildungen auf dem neuesten Stand – und fit – zu halten. «Meine Mutter erzählt jeweils, ich hätte schon mit fünf Jahren gesagt, ich wolle mal Clown werden», sagt Céline Oehen schmunzelnd. Zunächst hat sie aber getanzt, hobbymässig geschauspielert – und eine Ausbildung zur Logopädin gemacht. «Doch dann kam der Wunsch, jeden Tag Theater zu spielen.» Im Alter von 28 Jahren hat sich Céline Oehen dann entschieden, sich bei der Mimenschule «Die Etage» in Berlin zu bewerben. «Eigentlich suchen die Schulen eher jüngere Schüler», weiss Oehen. Doch mit ihrer Ausdrucksfähigkeit und ihrem Einsatz konnte sie überzeugen und hat die Aufnahmeprüfung bestanden.

2009 war das. Mittlerweile hat sie die Schule längst erfolgreich absolviert und ist in die Schweiz zurückgekehrt. Mit dem Duo Theater vor dem Mond hat sie bereits eine eigene Produktion auf die Beine gestellt. Und parallel zur Spielzeit der Compagnie Ach&Krach laufen bereits die Vorbereitungen für eine zweite Produktion mit dem zweiten Duo. «Verschiedene Projekte in unterschiedlichen Stadien sind bei freischaffenden Theaterleuten die Regel», sagt Oehen.

Arbeit auch neben der Bühne

Ebenfalls dazu gehört in der freien Theaterszene, dass neben der eigentlichen Bühnenarbeit viel zu tun bleibt: In Zusammenarbeit mit der Produktionsleitung Spielorte suchen, Flyer und Plakate kreieren und verteilen, Werbung machen, organisieren. «Man wird zum Allrounder», so Oehen. Daneben arbeitet sie derzeit zu knapp 50 Prozent als Logopädin. «Die beiden Berufe bereichern sich gegenseitig», so die Magdenerin. In welcher Kombination sie in Zukunft die beiden Berufeausüben möchte, lässt sie offen. «Ich nehme es, wie es kommt. Auf jeden Fall möchte ich weiterhin eigene Theaterprojekte kreieren und spielen. Und ich würde mich sehr über eine zweite Spielzeit mit ‹Mein Monster› freuen.» Zunächst aber kommen die Angsthasen noch in der Premierensaison ins Fricktal.

Die Compagnie Ach&Krach spielt «Mein Monster» am 23. September um 17 Uhr, am 24. September um 15 Uhr und am 25. September um 11 und 15 Uhr in der Kultschüür in Laufenburg sowie am 22. und 23. Oktober jeweils um 15 Uhr im Steinlichäller in Möhlin.