Wegen Bauarbeiten kommt es in den A3-Autobahntunneln Habsburg, Schinznacherfeld und Bözberg in den kommenden Wochen zu Verkehrseinschränkungen. So wird der Pannenstreifen bei den Tunnelportalen gesperrt. Im Bereich der Baustellen gilt die Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h.

Tunnelsicherheit erhöhen

Die Arbeiten zur Erhöhung der Tunnelsicherheit beginnen am kommenden Montag und dauern bis Mitte November, wie die Filiale Zofingen des Bundesamts für Strassen (Astra) am Dienstag mitteilte. In dieser Zeit werden neue Fundamente für zusätzliche SOS-Alarmkästen vor den Tunnelportalen gebaut.

Zunächst werden die Arbeiten in Fahrtrichtung Basel bei den Tunneln Habsburg, Schinznacherfeld und Bözberg ausgeführt. Diese dauern bis Mitte Oktober. Danach werden die Fundamente für SOS-Alarmkästen in Fahrtrichtung Zürich errichtet.