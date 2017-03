Die Kontaktgruppe Asyl sucht noch weitere Personen, die sich in irgendeiner Form für die Asylsuchenden, die ab April im ehemaligen A3-Werkhof in Frick untergebracht werden, engagieren möchten. Die Kontakt gruppe führt am 5. April um 19 Uhr im Rampartsaal der katholischen Kirche in Frick eine Informationsveranstaltung durch.