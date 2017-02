Grosser Jubiläums-Guggeträff am Samstag in Oberhof: in diesem Jahr organisierte der VSO (Vereinigte Sportvereine Oberhof) das Treffen bereits zum 20. Mal und ebenso die fetzige Geburtstagsparty. Die Leitung hatte OK-Präsident Christian Bircher mit seinem 20-köpfigen Team.

Erstmals startete das fröhliche Treiben schon am Nachmittag mit Umzug und Fasnacht für Kinder. «Der Zuspruch und die Beteiligung waren riesig, das hatten wir nicht erwartet» freute sich Bircher. Lautstark begleiteten die Guggenmusik aus Wölflinswil die muntere Schar. Der Guggeträff, immer am Samstag vor dem 1. Faissen, ist der unüberhörbare Startschuss für die närrischen Tage in der Region.

17 Guggenmusiken

Zum Jubiläum waren diesmal 17 Gugge gekommen, nicht nur aus der nahen Region, sondern auch von ziemlich weit her. 600 Aktive sorgten für das Gelingen. Ab 16 Uhr ging es dann richtig los, diesmal auf zwei Bühnen, in der Turnhalle und im Festzelt davor. Quirliges Treiben überall, ein Durchkommen teils schwer möglich. «Viele Gugge sind von Anfang an dabei und kommen immer wieder gerne» meinte Christian Bircher. So natürlich die Chriesichlöpfer Wölflinswil, die Laubbärggugger Wil oder auch die Prototypen Kaisten. Erstmalig angereist sind unter anderen die Marktplatzpfuuser Amriswil und die Mythechroser Schwyz, die auch den weitesten Weg hatten.

Eine Show für alle Sinne war der professionelle Auftritt der «Bieranjas Möhli» mit ihrem fetzigen Sound, den schrägen Kostümen und der farbenprächtigen Gesichtsbemalung. Da blieb es natürlich im rappelvollen Rund der Halle nicht nur beim Zuschauen. Wild und begeistert tanzten die Gäste zur Musik.

Das Highlight des Abends waren zu späterer Stunde die Tambouren aus Erlinsbach als kleines Kontrastprogramm und doch absolut passend zum Jubiläums-Guggeträff. Mit ihren Schlägeln bearbeiteten sie nicht nur rhythmisch ihre Trommeln, sondern liessen sie temporeich durch die Luft sausen, spielten ihre Schlagzeuge nach Herzenslust. Ganz zum Vergnügen der vielen Gäste, die in ausgelassener Stimmung bis weit in den Morgen hinein feierten.