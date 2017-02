Rheinfelden, Marktgasse, 7.30 Uhr. Die Flaniermeile des Zähringerstädtchens liegt noch verschlafen da. Nur wenige sind um diese Zeit in der Altstadt unterwegs. Ein Schüler, der unentwegt auf das Smartphone starrt. Ein älterer Herr in feinem Zwirn, der Richtung Bahnhof schlendert. Es ist ruhig im Städtchen, bis auf das Klacken, das immer lauter wird und schnell näher kommt. Eine Frau, Mitte 30, grosse Brille, langer Mantel, Stöckelschuhe, eilt vorbei. «Ja», sagt sie, das Handy an das Ohr gepresst, «das sind gute Nachrichten.» Was wohl? In der Firma? In der Familie? Ein Geheimnis bleibts. Die Frau biegt in die Brodlaube ab.

Rheinfelden, Marktgasse. Sie ist das Herz der Altstadt. Das Vorzeigeobjekt. Die Touristen-Gasse. Die Einkaufs-Meile. Wenn das Passagierschiff aus Basel im Sommer jeweils um 14 Uhr in Rheinfelden anlegt, dann schwappt ein nicht enden wollender Touristenstrom durch die Marktgasse.

Doch das Herz leidet derzeit unter leichten bis mittleren Herz-Rhythmus-Störungen: Gleich sechs Läden stehen aktuell in der Marktgasse leer. Was ist da los? Wie lautet die Diagnose? Welche Medizin hilft? Ein frühmorgendlicher Spaziergang mit Martin Zander, Vorstandsmitglied von «Rheinfelden pro Altstadt», durch die dunstverhangene Marktgasse soll Klarsicht bringen.

Martin Zander, 42, der zusammen mit seiner Frau Hanna die Vinothek paf.ch GmbH führt, wartet schon beim Rathaus. Blaue Daunenjacke, braune Schuhe, kleine Umhängetasche. Er wirkt ausgeschlafen.

az: Guten Morgen Herr Zander, was bedeutet Ihnen die Marktgasse?

Martin Zander: Sie ist ein Stück Heimat. Meine Eltern und nun mein Bruder führen in der Marktgasse seit über 40 Jahren ein Uhren- und Schmuckgeschäft. Wir wohnten zwar in Magden, doch ich war schon als Kind täglich im Städtchen. Ich bin hier verwurzelt.

Wie hat sich das Städtchen in den letzten 40 Jahren verändert?

Früher zirkulierte der Verkehr noch durch die untere Marktgasse und der Grenzverkehr lief über die alte Rheinbrücke. Heute ist die Brücke für den Autoverkehr gesperrt und die Marktgasse ist eine Fussgängerzone. Es hat sich viel verändert.

Auch in Bezug auf die Läden?

Klar. Es war ein stetes Kommen und Gehen. Manchmal stand eher das Kommen im Vordergrund, manchmal das Gehen.

Was steht aktuell im Vordergrund?

Im Moment ist es relativ stabil.

Eine gewagte These – bei sechs leerstehenden Läden.

Ja, das ist unschön. Aber es gab schon immer Zeiten, in denen nicht alle Läden besetzt waren. Das kommt auch wieder anders.

Weshalb stehen die Läden leer? Weil sie nicht rentieren?

Es wäre falsch, alleine die Wirtschaftssituation dafür verantwortlich zu machen. Einige Läden haben zugemacht, weil die Inhaber pensioniert wurden, bei anderen verhindern Erbstreitigkeiten eine neuerliche Vermietung. Aber, ja: Es ist sicher schwieriger geworden, einen Laden erfolgreich zu führen.

Weil nicht mehr alles funktioniert?

Das hat klar einen Einfluss. Das Textilgewerbe beispielsweise hat seine liebe Mühe. Das hängt zum einen mit der Aufhebung des Mindestkurses zusammen, zum anderen mit einem geänderten Kundenverhalten. Kleider werden immer mehr online gekauft.