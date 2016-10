Am Mehrfamilienhaus an der Hauptstrasse, in dem am 27. September Feuer ausbrach, waren Umbauarbeiten im Gang, die sich in der Abschlussphase befanden. Zur Frage nach der Brandursache sagt Bernhard Graser von der Kantonspolizei Aargau: «Fest steht, dass der Brand im hölzernen Anbau ausbrach.»